Kitzingen vor 24 Minuten

Ohne Führerschein und unter Drogen Auto gefahren

Am Mittwochnachmittag kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Kitzingen in der Marktbreiter Straße in Kitzingen einen 48-jährigen Mercedesfahrer. Bei der näheren Überprüfung stellte sich heraus, dass dieser aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Ein Test verlief laut Polizeibericht positiv. Des Weiteren fanden die Beamten noch eine geringe Menge Betäubungsmittel auf der Rücksitzbank des Pkw. Der Mann durfte nicht weiterfahren und eine Blutentnahme wurde angeordnet. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachtes des Fahrens unter Drogeneinwirkung, Besitz von Betäubungsmitteln und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.