Kitzingen vor 57 Minuten

Ohne Führerschein und mit Handy am Ohr unterwegs

Ein 39-jähriger Verkehrsteilnehmer fiel der Polizei am Montag in Kitzingen auf, da er während der Fahrt offensichtlich mit seinem Mobiltelefon telefonierte. Bei der anschließenden Kontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass dem Mann bereits vor Jahren die Fahrerlaubnis entzogen wurde, heißt es im Polizeibericht. Er hätte mit seinem Auto daher gar nicht am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.