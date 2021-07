Weil er beim Anblick eines Streifenwagens der Polizei sein Fahrzeug wendete und versuchte wegzufahren, geriet am Freitag gegen 9.20 Uhr in der Schaubmühlstraße in Volkach ein 32-Jähriger natürlich erst recht ins Visier der Streifenbesatzung. Nach kurzer Verfolgung konnte der Mann gestellt werden und der Grund für die Flucht war schnell klar - es gab keinen Führerschein. Dieser war ihm laut Polizeibericht bereits in der Vergangenheit wegen diverser Rauschgiftdelikte entzogen worden. Der 32-Jährige musste seinen Pkw stehen lassen und seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Vorschaubild: © Karl-Josef Hildenbrand/dpa