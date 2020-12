Am Freitagabend wurde auf der B 8 in Kitzingen der Fahrer eines BMW zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Der 47-Jährige konnte weder Führerschein noch einen Ausweis vorzeigen. Zur weiteren Überprüfung wurde er deshalb zur Polizeidienststelle gebracht. Bei der Nachfrage nach seinem Führerschein verstrickte er sich laut Polizeibericht immer mehr in Widersprüche, bis schließlich festgestellt wurde, dass gegen den 47-Jährigen eine Fahrerlaubnissperre besteht und er überhaupt keinen Führerschein besitzt. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.