Volkach vor 59 Minuten

Offizieller Startschuss für die Tourismussaison 2022 an der Mainschleife: Auch der Osterhase wird erwartet

Hunderte von Ostereiern haben der Weinadel der Volkacher Mainschleife und der Mainschleifen-Osterhase am Ostersonntag, 17. April, in ihren Nestern. Traditionell lädt die Touristinformation Volkacher Mainschleife an diesem Tag ab 11.15 Uhr zur Tourismussaison-Eröffnung an der Mainschleife auf den Marktplatz nach Volkach ein.