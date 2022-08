Würzburg hat ihn, Kitzingen hat ihn – und auch im romantischen Weindorf Neuses am Berg ist er ab sofort geöffnet. Die Rede ist vom sogenannten öffentlichen Bücherschrank. Er ist eine spannende und entspannende Einrichtung gleichzeitig. Spannend, weil sich sein Inhalt täglich ändern und man immer wieder Neues entdecken kann. Entspannend, weil es keine Büchereiausweise, Ausleihfristen oder Gebühren gibt. Hier kann jeder, ob Einheimischer oder Besucher, ganz unverbindlich Bücher anschauen, ausleihen, mitnehmen, weiterverschenken oder auch eigene, ausgelesene Bücher einstellen. Sein Standort ist der Pfarrgarten der Katholischen Kirche St. Nikolaus, Kreuzgasse 6, eine kleine Grünanlage direkt hinter der Kirche. Träger ist die Katholische Kirchenstiftung Neuses am Berg. Ihr Vorsitzender Pfarrer Gerhard Spöckel lädt alle Bücherwürmer und solche, die es werden wollen, zum stöbern ein. "Der Pfarrgarten ist täglich von früh bis abends geöffnet. Zwei Gartenbänke bieten bei schönem Wetter Gelegenheit, gleich vor Ort mit dem Lesen anzufangen", freut sich Pfarrer Spöckel.

Möglich war die Anschaffung durch die kräftige Anschubförderung aus dem Regionalbudget der ILE MainLand Allianz, dem interkommunalen Zusammenschluss von fünf Gemeinden rund um Dettelbach. Der Sprecher der MainLand Allianz, Bürgermeister Matthias Bielek aus Dettelbach, und ILE-Managerin Veronika Endres waren bei der "Erstbefüllung" des neuen Bücherschrankes mit dabei. "Schon der Anfangsbestand ist vielversprechend, weil schon jetzt ein besonders vielfältiges Sortiment vom Opernführer bis zum Kinderbuch vorhanden ist", findet Frau Endres und verspricht, demnächst mehr Bücher nachzuliefern. Bürgermeister Bielek ist begeistert, welche Resonanz das Regionalbudget in Dettelbach und Umgebung findet. Es wurde mit einem Volumen von 100.000 dieses Jahr erstmals aufgelegt und war in kürzester Zeit ausgebucht. "Mich beindruckt besonders, welches Potential an Eigenaktivitäten wir damit vor Ort generieren können. Das ist genau der Ansatz, den wir mit der Gründung der ILE von Anfang an verfolgen – nämlich selbst bestimmte, regionale Entwicklung und Eigeninitiative vor Ort zu unterstützen", so Bürgermeister Bielek.

Von: Dieter Ofenhitzer (Kirchenpfleger, Neuses am Berg)