Volkach vor 1 Stunde

Österlicher Glanz am Rathausbrunnen

Große Mühe machten sich Mitglieder der Volkacher CSU-Frauenunion, um den Mittelpunkt von Volkach, den Rathausbrunnen, österlich zu schmücken. Schwierig war das wegen den derzeitigen straffen Hygienebestimmungen, so die stellvertretende Vorsitzende Barbara Rinke. Wo sonst in lustiger Runde bis zu 15 Helfer sich zum Binden und Schmücken der Kränze trafen, waren es diesmal nur fünf bis sechs Helfer. „Aber wir wollten unbedingt was schönes Österliches auf unseren Marktplatz bringen“ so die Vorsitzende weiter. Wenngleich es daher nur zu einer eher „abgespeckten“ Form kam, zeigt das Bild, dass sich die auch im kleineren Rahmen durchgeführte Arbeit zu wunderschönen, farbenprächtigen Gebinden entwickelt hat, die den Brunnen die nächste Zeit im österlichen Glanz erscheinen lassen.