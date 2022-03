Kurzfristig hat Pfarrer Hans Gernert den Evangelischen Gottesdienst in der Autobahnkirche am vergangenen Sonntagnachmittag gemeinsam mit Manuela Strohofer als Ökumenisches Friedensgebet gestaltet und dazu über soziale Medien eingeladen. Aufgrund der Betroffenheit war die Beteiligung sehr gut.

Es wurden verschiedene kirchliche Stimmen aus der Ukraine, die zum Frieden und zum Gebet aufriefen, verlesen. Selbst die russlandfreundliche ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats hat sofort mit 16 Glaubensgemeinschaften aus dem Islam, dem Judentum und dem Christentum einen Friedensappell an Präsident Putin gerichtet. Mit dem Psalm 31, der für 2023 als Kirchentagspsalm ausgewählt wurde, begann das Friedensgebet, das die Solidarität mit allen Familien zum Ausdruck brachte, die durch diesen völkerrechtswidrigen Krieg in Not und Leid gestürzt werden. Die Kollekte kommt der Katastrophenhilfe der Diakonie zugute, die humanitäre Hilfe für die von den Kampfhandlungen in der Ukraine Betroffenen leistet.

Von: Hans Gernert (Pfarrer, Evang.-Luth. Pfarramt Rehweiler)