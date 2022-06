Hohenfeld vor 3 Minuten

Ökumenisches Bergkirchfest

Am Sonntag, 19. Juni, um 10 Uhr findet das ökumenische Bergkirchfest auf dem Parkplatz an der Bergkirche in Hohenfeld statt. Unter freiem Himmel werden ein Gottesdienst und ein Fest für Groß und Klein gefeiert, heißt es in der Einladung des Kirchenvorstands.