Rödelsee vor 1 Stunde

Ökumenischer Pilgertag zum Schwanberg

14 Gruppen, 14 Orte, 14 Wege zum Schwanberg: Am 25. September laden die evangelische und katholische Kirche in der Region ein zum ökumenischen Schwanberg-Pilgertag in der Tradition der bisherigen Sternwallfahrt. Alle Pilgerinnen und Pilger treffen sich um 16 Uhr zum gemeinsamen Schluss-Gottesdienst in der St. Michaelskirche und anschließendem Segen für das fränkische Land auf dem Kappelrangen.