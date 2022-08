Rödelsee vor 1 Stunde

Ökumenischer Pilgertag rund um den Schwanberg

Am Samstag, 24. September, laden die evangelische und katholische Kirche in der Region und die Communität Casteller Ring ein zum ökumenischen Schwanberg-Pilgertag. Wieder ist eine biblische Geschichte Wegbegleiterin – das Buch Tobit. Vielfältige Impulse zur Leitfrage „Warum nicht?“ regen an zum Nachdenken und zu Gesprächen auf dem Weg, heißt es in der Ankündigung. Die Pilgerinnen und Pilger starten von zahlreichen Orten rund um den Schwanberg und treffen sich um 16 Uhr zum gemeinsamen Schlussgottesdienst in der St. Michaelskirche und anschließendem Segen für das fränkische Land auf dem Kappelrangen. Es gibt Strecken speziell für junge Leute, Fußgänger und für Radler. Anmeldung möglichst bis 10. September bei Schwester Franziska Fichtmüller, E-Mail: ffichtmueller@ccr-schwanberg.de, Tel.: (09323) 32125.