Geiselwind

Ökumenischer Gottesdienst für Biker

Ein ökumenischer Biker-Gottesdienst findet am Sonntag, 7. August, um 9.30 Uhr beim "Bike and Music-Weekend" auf der Open-Air-Bühne auf dem Gelände des Eventzentrums Strohofer in Geiselwind statt.