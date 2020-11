Kitzingen vor 51 Minuten

Ökumenischer Eröffnungsgottesdienst zur Friedensdekade

Der ökumenische Eröffnungsgottesdienst zur Friedensdekade findet am Sonntag, 8. November, um 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Kitzingen statt. Im festlichen Gottesdienst wird die Friedensdekade im Dekanat Kitzingen offiziell eröffnen und das Friedenslicht an alle Kirchengemeinden und Veranstalter weitergegeben, heißt es in der Ankündigung.