Buchbrunn vor 1 Stunde

Ökumenische Sternsingeraktion in Buchbrunn

In einem Familiengottesdienst in der Mehrzweckhalle in Buchbrunn zeigten drei Sternsinger der versammelten Gemeinde in mehreren kurzen Anspielen, dass die diesjährige Sternsingeraktion Kindern in der Ukraine und anderswo Halt geben will, deren Eltern im Ausland – zum Beispiel auch in Deutschland - Geld verdienen müssen, um die Familie zu ernähren. Pfarrerin Bromberger wies in ihrer Ansprache darauf hin, dass Jesus uns gerade die Kinder aller Welt und auch das Kind in uns an Herz gelegt hat, dass wir sie behüten und umsorgen. Am Ende des Gottesdienstes konnte der Sternsingersegen in Form von Kreiden und Aufklebern mit nach Hause genommen werden. Der Erlös erbrachte knapp 800 Euro. Der Gottesdienst wurde musikalisch von der Band Ritornello umrahmt.