Castell vor 7 Stunden

Ökumenische Bibeltage: Vierter Abend wird live gestreamt

Die Schwestern Maria und Marta stehen im Mittelpunkt des vierten Abends der Ökumenischen Bibeltage am Donnerstag, 11. März, um 19 Uhr in der Casteller Kirche: Die eine arbeitet und ärgert sich über die andere, die sich Zeit nimmt, um Jesus zuzuhören. Referentin ist die Kitzinger Dekanin Kerstin Baderschneider, heißt es in der Pressemitteilung des evangelisch-lutherischen Pfarramts Abtswind. Die Liturgie gestaltet Pater Philippus Eichenmüller vom Pastoralen Raum Sankt Benedikt.