Gaukönigshofen vor 57 Minuten

Ökumenische Bibeltage im Livestream

Ein ausgewachsener Skandal: Eine Frau bricht in eine Männerrunde ein und nähert sich Jesus in sehr erotischer Weise. Wie Jesus, sein Gastgeber und die Frau damit umgehen – davon erzählen Pastoralreferent Malte Krapf und Pfarrerin Beate Krämer am dritten Abend der Ökumenischen Bibeltage am Donnerstag, 4. März, um 19 Uhr in der Wiesentheider Mauritiuskirche.