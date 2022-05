Der Erdüberlastungstag, auch bekannt als Earth Overshoot Day, ist ein guter Anlass, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu analysieren, denn den Rest des Jahres leben die Menschen auf Pump zu Lasten von Klima und Natur, schreibt die Eva Trapp, Vorstandssprecherin von Bündnis 90/Die Grünen in einer Pressemitteilung.

Mit Hilfe eines CO2-Rechners bieten die Grünen am Mittwoch, 4. Mai, zwischen 16.30 und 19.30 Uhr im Kitzinger Bürgerzentrum an, den persönlichen CO2-Bedarf zu berechnen – und zwar in den Bereichen Wohnen, Mobilität, Ernährung und Konsum. Tipps und Ideen zum Einsparen gibt es auch.

Für die Berechnung ist es hilfreich, wenn Interessierte Wohnungsgröße, Wärme- und Stromverbrauch parat haben. Diese Angaben werden nicht gespeichert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kaffee und Kuchen gibt es gegen eine kleine Spende für das Bürgerzentrum.