Mainbernheim vor 11 Minuten

Öffnungszeiten des Corona-Testzentrums über Ostern

Das Corona-Testzentrum des ÖGD in Mainbernheim hat wie folgt an Ostern geöffnet: Am Gründonnerstag, 14. April, werden 7.30 bis 11.45 Uhr und von 12.45 bis 17 Uhr PCR-Test gemacht, ebenso am 15. April (Karfreitag) von 8 bis 12 Uhr. Am Karsamstag, 16. April, bleibt das Testzentrum geschlossen.