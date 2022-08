Kitzingen aktualisiert vor 14 Minuten

Öffentliches WC durch Loch in der Tür beschädigt

Die öffentliche Toilette in der Schrannenstraße wurde in der Nacht auf Dienstag beschädigt, indem ein Loch an der Toilettentüre des Männer-WCs angebracht wurde, heißt es im Polizeibericht. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.