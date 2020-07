Kleinlangheim vor 43 Minuten

Obst- und Gartenbauverein stiftet Ruhebänke

Die Wanderer und Radfahrer können jetzt am Radweg von Kleinlangheim nach Feuerbach gemütlich rasten und ausruhen. Hans-Werner Stier, seit März 2020 Vorsitzender vom Obst -und Gartenbauverein, und dessen Stellvertreterin Hermine Weinmann haben mit einigen Mitgliedern zwei neue Ruhebänke im Schattenwurf einer Linde und an der Autobahnbrücke der A 3 mit Blick auf das Dorf und den Schwanberg aufgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie haben neue Ideen für weitere Aktionen, die ihren Verein attraktiver machen sollen.