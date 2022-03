Kleinlangheim vor 17 Minuten

Obst- und Gartenbauverein spendet Ruhebänke

Der Obst- und Gartenbauverein Kleinlangheim, mit seinem 1. Vorsitzenden Hans-Werner Stier, hatte beschlossen, als Spende an die Gemeinde für ihre Bürger zwei Ruhebänke an geeigneten Plätzen aufzustellen. Er wandte sich an Monika Zehnder als kompetente Ansprechpartnerin im Ort. Sie wählte geeignete Plätze in der Bahnhofstraße aus. Monika Zehnder ist die Organisatorin in Kleinlangheim der Gruppe "Zeit füreinander e.V.". Sie gehören zum Verein "Nachbarschaftshilfe Wiesentheid e.V.". In der Gruppe sind Frauen und Männern, die ehrenamtlich, unentgeltlich und vertraulich Menschen in Kleinlangheim und seinen Ortsteilen Unterstützung, Trost und Hilfe geben. Sie besuchen einsame, alte, kranke oder behinderte Menschen und gehen mit ihnen spazieren. Viele Kleinlangheimer Bürger freuen sich über diese Spende und nutzen auch die Gelegenheit, sich auszuruhen. Die 1. Bürgermeisterin Gerlinde Stier freute sich sehr über die Aktion des Obst- und Gartenbauverein.