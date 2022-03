Dass manche Vereine in Coronazeiten Probleme haben, über die Runden zu kommen, ist verständlich. Manchen Obst- und Gartenbauvereinen dürfte es auch so ergehen. Wohl dem Verein, der eine Kelteranlage hat, wie der Kleinlangheimer Obst- und Gartenbauverein. In der Jahreshauptversammlung des Vereins zeigte sich, dass der Kelterbetrieb in den Jahren 2020 und 2021 gut über die Bühne ging und verschiedene Aktionen in diesen beiden Jahren den Verein auf Trab hielten.

Vereinsvorsitzender Hans-Werner Stier berichtete von dem "Superjahr" 2020, in dem in der Kelterei an 34 Tagen gut 188 000 Liter Apfelsaft gewonnen wurden, davon zehn Prozent für den Most. 2021 waren es an 27 Tagen 157 000 Liter. In Coronazeiten sei dabei auch deutlich geworden, dass der von den eigenen Äpfeln erzeugte Saft an Bedeutung noch zugenommen habe. Beim Rückblick auf die beiden Jahre ging der Vorsitzende auf die Überarbeitung der bisherigen Satzung, den Internetzugang samt Kartenterminal in der Kelterhalle und die Installation von zwei Sitzbänken am Radweg neben der Feuerbacher Straße ein.

Zahlreiche Investitionen für die Kelterhalle

Für die Kelterhalle wurden ein Flaschendämpfer mit Dampferzeuger, eine Ersatzbeschaffung für die Pumpe, ein Flächenreiniger und eine neue Erhitzungsanlage für rund 25 000 Euro angeschafft. Befassen musste man sich mit der Umsetzung des Hygienekonzepts und am VfL-Sportplatz wurde ein Werbebanner angebracht. Auch als Werbung für künftige Mitglieder sah der Vorsitzende den Besuch von Kindern aus Kindergarten und Schule in der Kelterhalle, wobei die Äpfel gepresst wurden, die die Kinder mitbrachten. Der Verein kümmerte sich auch um die Versorgung der Kinder bei der Tour de Müll. Weitere Aktionen waren die Pflanzung von zwei Quittenbäumen auf dem Vereinsgelände und das Aufstellen von zwei Sitzbänken in der Bahnhofstraße. Für die Kirchenburg wurde zudem Blumenschmuck gespendet. Für Familien, die ein neues Haus beziehen oder ihr Haus sanieren, spendete der Verein Obstbäume.

Schriftführerin Annette Zink berichtete von sieben Vorstandssitzungen in den Jahren 2020/21, in denen es auch um Satzungsänderungen ging. Sie freute sich darüber, dass sich der neue Vorstand schnell einarbeitete. Stellvertretender Kassier Reinhold Pötzl, der sich mit Schatzmeisterin Gabi Weinmann um die Kassengeschäfte kümmert, legte die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben dar. Die beiden Revisoren Willi Köhler und Wolfgang Ruft hatten nichts zu beanstanden, dem Vorstand wurde einstimmige Entlastung erteilt. Vorsitzender Hans-Werner Stier stellte die neue Satzung und verschiedene Änderungen auf der Grundlage der Mustersatzung des Landesverbandes vor. Der Beschluss für die neue Fassung wird in der nächsten Jahreshauptversammlung fallen, da noch wenige Änderungen anstehen.

Ein Aushängeschild für die Gemeinde

Bürgermeisterin Gerlinde Stier freute sich darüber, "dass wir endlich wieder einmal zusammen sein können" und über "interessante Beiträge und einen guten Kontostand". Das finanzielle Polster beruhe auf der "Superleistung" der Keltermannschaft unter der Stabführung von Hermine Weinmann "und die Kelterhalle ist ein Aushängeschild der Gemeinde und macht Kleinlangheim in weitem Umkreis bekannt". Wie auch Annette Zink regte die Bürgermeisterin an, nach Möglichkeit den gärtnerischen Aspekt des Vereins "vom Hochbeet bis zur Vielfalt in Gärten und Vorgärten" und die Nachwuchsarbeit zu verstärken.

Bezirksvorsitzender Otto Hünnerkopf lobte die "gute Vereinsarbeit" und erzählte, dass er seit vielen Jahren die Ernte von seinen 85 Apfelbäumen in Kleinlangheim keltern lasse. Er wies auf den hohen Wert von Streuobstwiesen in puncto Vielfalt hin, die aber auch viel Pflege erfordern, "das ist eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft". Gerhard Brunner, 26 Jahre an der Spitze des Vereins, wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. "Er hat sich um den Verein verdient gemacht, vor allem mit der Kelterei", würdigte Hünnerkopf dessen Einsatz, der auch von der Bürgermeisterin hervorgehoben wurde.