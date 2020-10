Obernbreit aktualisiert am 29.09.2020

Obernbreit: Freiluftgottesdienst in den Weinbergen gefeiert

Bei bestem Spätsommerwetter feierten Gemeindemitglieder aus Obernbreit, Marktsteft, Michelfeld und Marktbreit einen Freiluftgottesdienst an der Obernbreiter Kanzel inmitten der Weinberge. Nach Glockengeläut der transportablen "Rügerriethglocke" intonierten die Posaunenchöre Obernbreit-Marktbreit-Michelfeld das Eingangslied "Er weckt mich alle Morgen". Das geht aus einer Pressemitteilung der evangelischen Kirchengemeinde Obernbreit hervor. Die Kitzinger Dekanin Kerstin Baderschneider stellte in den Mittelpunkt ihrer Predigt den Wochenspruch zum 15. Sonntag nach dem Trinitatisfest: "Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch". "Mach dir keine Sorgen!", so die Dekanin, "das sagt sich so schnell". Doch man könne Sorgen nicht weg reden. Deshalb sei der Aufruf zur Sorglosigkeit eine Übung im Loslassen und im Vertrauen, dass Gott sorgen wird und Wege weiß, die wir noch nicht erkennen können.