Ehe die Baugenehmigung für die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens erfolgen kann, muss eine Neuberechnung des Überschwemmungsgebiets erfolgen. Darüber informierte Bürgermeisterin Susanne Knof die Obernbreiter Rätin und Räte am Mittwochabend. Allerdings bezieht sich die die Berechnung des Überschwemmungsgebiets nicht auf eventuelle Breitbachhochwässer, sondern auf Wasser, das von oben, vom Wonnetal kommt. Eine Entsprechende Berechnung wurde beauftragt.

Eigentlich hätte es sich um drei Bauplätze gehandelt, jetzt geht es beim Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans Sonnenhang II nur noch um ein Baugrundstück, das zuvor als Grünfläche ausgewiesen war. Im Laufe des Verfahrens hatte ein Privateigner wegen der Kosten seinen Wunsch, zwei weitere Flächen in die Planänderung einzubringen zurückgezogen. In der Sitzung am Mittwoch wurden nun die Bedenken und Anregungen der Träger öffentlicher Belange und von Privat einzeln abgehandelt. Da der Planentwurf wegen der eingegangenen Änderungen und der Reduzierung des Gebiets geändert wurde, muss eine erneute Auslegung erfolgen.

Neuer Schlepper für die Gemeinde im Wert von 100 000 Euro

Ohne Diskussion stimmten die Räte einem Vorschlag der Verwaltung zu, nachdem sich die Gemeinde einer Kooperation der anderen Mitgliedsgemeinden der VG anschließt. In dieser Kooperation soll für alle Gemeinden gemeinsam eine Obdachlosenunterkunft errichtet und betrieben werden. Dadurch sollen Anschaffungs- Unterhaltungs- und Personalkosten eingespart werden, die anteilig auf die Gemeinden umgelegt werden werden. Nicht mehr jede Gemeinde müsste dann eine solche Obdachlosenunterkunft vorhalten. Für die Kooperation können Zuschüsse fließen, mit dem Beschluss überträgt die Gemeinde die Aufgaben der Obdachlosenfürsorge an die Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit.

Zur Unterstützung der Arbeit des Bauhofes beschaffte die Gemeinde einen neuen Schlepper für rund 100 000 Euro. Auch in kommenden Jahr bietet die ILE wieder ein Regionalbudget an, aus dem Vereine Investitionen bezuschusst bekommen können. Der in der Bürgerversammlung monierte Spielplatz an der Pröschelswiese wurde bei einer Spielplatzprüfung nicht beanstandet, so Bürgermeister Susanne Knof. Trotzdem will die Gemeinde bei einem Ortstermin noch einmal einen Blick auf den Spielplatz werfen.