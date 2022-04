Gauschützenmeister Siegfried Weinig ist es immer wieder eine angenehme Aufgabe, treue und verdiente Schützinnen und Schützen auszuzeichnen. Der Funktionär aus Dettelbach hat derzeit viele Termine in seinem Kalender, da die Vereine und Gesellschaften der Schützen im Landkreis die Zeit der beschränkungslosen Phase der Corona-Pandemie nutzen, um ihre Jahreshauptversammlungen abzuhalten.

"In unserer schnelllebigen Zeit ist es heute keine Selbstverständlichkeit mehr, 25 Jahre einem Verein anzugehören", erklärte Rainer Bauer, Schützenmeister der Schützengesellschaft SG KK Obernbreit, in der Jahreshauptversammlung, ehe er mit Siegfried Weinig die Ehrennadeln des Bayerischen Sportschützenbundes und des Deutschen Schützenbundes an Harald Heß überreichte. Die gleichen Ehrennadeln nach 25 Jahren Vereinstreue verdiente sich auch Stefan Löther. Danach würdigte Rainer Bauer die sportlichen Leistungen der Schützinnen Monika Wittel und Birgit Bauer. Beide hatten bei den Bayerischen und Deutschen Meisterschaften sehr gute Leistungen abgeliefert. Laut dem Schützenmeister habe seine Frau den Vogel abgeschossen mit der Bronzemedaille in ihrer Altersklasse.

Rainer Bauer bezifferte den Mitgliederstand auf 187 Personen, womit die SG KK zu den größten Vereinen im Schützengau Kitzingen gehört. Er gab sich erleichtert darüber, dass das Kirchweih- und Königsschießen im vergangenen Jahr durchgeführt werden konnte, wobei sich Heidi Zippel die Königswürde sicherte. Bei den heurigen Bezirksmeisterschaften hatten die Obernbreiter laut dem Schützenmeister gut abgeschnitten. Rainer Bauer würdigte den ehrenamtlichen Einsatz der Frauen und Männer im Verein, womit das Vereinsleben aufrechterhalten werden konnte. Der Vereinschef appellierte an alle weiblichen und männlichen Mitglieder, sich im Wirtschaftsdienst am Donnerstagen einzubringen, um mit den Einnahmen die finanzielle Basis des Vereins zu sichern.

Für den verhinderten Kassier Horst Zippel erläuterte Rainer Bauer die finanzielle Lage des Vereins, der zuletzt außer den Mitgliedsbeiträgen keine Einnahmen verzeichnen konnte, weil keine Veranstaltungen möglich waren. Sportleiter Thomas Mloschin resümierte die Rundenwettkämpfe mit mehreren Spitzenplätzen und dem Meistertitel der zweiten Mannschaft.