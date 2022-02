Nach wie vor steht der Obernbreiter Gemeinderat einer Erweiterung der Freiflächen-Photovoltaik auf Gemeindegrund sehr skeptisch gegenüber. Erst im Oktober 2020 hatten die Räte einen Grundsatzbeschluss gefasst, nach dem weitere Anlage in der Gemeinde Obernbreit abgelehnt werden.

Nun hat die Regierung von Unterfranken eine Planungshilfe zur Steuerung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen erstellt. Die zeigt auf, wie verträglich solche Anlagen an bestimmten Standorten wären und welche Alternativen bestehen. Diese unverbindliche Planungshilfe soll "belastbare Argumente für die optimale Standortfindung" liefern.

Auch das Landratsamt, so geht aus der Sitzungsvorlage für die Ratssitzung in Obernbreit am Mittwoch hervor, hält eine sinnvolle Ortsplanung für unbedingt überlegenswert. Die Karte der Regierung für die Obernbreiter Gemarkung sieht weitere geeignete Flächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen vor.

"Der Grundsatzbeschluss wird nicht angetastet"

"Der Grundsatzbeschluss, keine weiteren Flächen auszuweisen wird heute nicht angetastet", sagte Bürgermeisterin Susanne Knof in der Sitzung, machte aber auch klar, dass nach wie vor immer wieder Anfragen zum Bau solcher Anlagen bei ihr eingehen. Prinzipiell sei es sinnvoll, dass sich das Ratsgremium hierzu Gedanken mache, um auf künftige Entwicklungen vorbereitet zu sein.

Als Mitglied des Energieeffizienz-Netzwerks hat der Markt die Möglichkeit, sich von kompetenter Seite beraten zu lassen. Ein solcher Berater, so der Vorschlag der Bürgermeisterin, sollte in einer der nächsten Sitzung die Lage grundsätzlich erläutern, um damit Grundlagen für die weiteren Diskussionen im Rat zu bieten. Die Beratung ist kostenfrei.

Die zweite Förderphase der Kommunalen Allianz MainDreieck ist abgelaufen. Neben dem Tourismus war der Kultursommer Schwerpunkt der Arbeit. In einem Seminar im November vergangenen Jahres waren sich die Bürgermeister der zwölf Mitgliedsgemeinden aus den Landkreisen Kitzingen und Würzburg einig, die Kooperation fortzusetzen. Schwerpunkte sollen dann die Digitalisierung und der Umweltschutz werden. Dies könnte durch eine bessere Zusammenarbeit der Verwaltungen, etwa bei Klimaschutzmaßnahmen, geschehen.

Kindergarten-Sanierung leidet unter KfW-Förderstopp

Am Mittwoch bestätigten die Obernbreiter Räte den Evaluierungsbericht und beschlossen, die Ergebnisse als Grundlage einer weiteren Zusammenarbeit der ILE-Gemeinden des MainDreiecks zu sehen. Für die Fortschreibung des neuen ILEK wird das Büro Plan-Werk Nürnberg beauftragt.

Auch die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens leidet unter dem KfW-Förderstopp für energieeffizientes Sanieren, so Susanne Knof. Jetzt hofft die Gemeinde auf die angekündigte Neuauflage. Trotzdem wurde der Förderantrag für die Baumaßnahmen gestellt. Die Baumfällarbeiten auf dem Gelände sind abgeschlossen und die damit verbundenen Naturschutzauflagen erfüllt.

Die Vergabe des Auftrags für die Fundamente der Container für das Ausweichquartier des Kindergartens steht an. Da es eine Zuschlagsfrist von vier Wochen nach Submissionseröffnung gibt, ermächtigten die Räte die Bürgermeisterin den Auftrag zu vergeben, falls in dem Zeitraum keine reguläre Ratssitzung erfolgt.