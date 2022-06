Er ist zwar schon mehr als zwei Jahre im Amt, dennoch konnte Oberbürgermeister Stefan Güntner am Freitag eine Premiere feiern: er eröffnete das 63. Promenadenweinfest am Kitzinger Mainkai, seine erste Weinfesteröffnung. Auf der Bühne verriet das Stadtoberhaupt vor zahlreichen Weinfestgästen, dass er zwar schon etliche Premieren gemeistert habe, nun aber das Kitzinger Weinfest wieder am Weinfestplatz zu eröffnen und wie früher vier Tage in Geselligkeit zu feiern, sei ein ganz besonderes Glanzlicht. Den gleichen Eindruck hatte Festwirt Gerhard Senft, drei lange Jahre habe man warten müssen, nun dürfe man wieder feiern und vorzügliche Weine unter Freunden genießen.

Die Sickershäuser Weinprinzessin Sophia hieß vor allem Wohnmobilisten zur Eröffnung willkommen Ihnen galt der besondere Dank von Hofrat und Tourismusreferent Walter Vierrether, denn sie hatten die Stadt in den vergangenen Jahren mit ihren regelmäßigen Aufenthalten touristisch am Laufen gehalten. Da seine beiden Hofratstellvertreter Jürgen Reitmeier und Alexander Nuß zusammen mit 20 Weinhoheiten im Ornat zugegen waren, will er nun – um sich abzuheben – als Stadthofrat bezeichnet wissen.

Das Salutkommando der königlich-privilegierten Schützengesellschaft 1408 Kitzingen leitete unter dem Kommando von Thomas Stöckl das 63. Promenadenweinfest mit einem dreifachen krachenden Salut ein. Dies besiegelte Gerhard Senft mit einem kräftigen Schluck aus des Hofrats Kandel und dem Satz "geprüfet und für sehr gut befunden". Es spielten die Zeubelrieder Musikanten.

Das Fest läuft noch bis einschließlich Montag, 27. Juni.