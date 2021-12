Marktbreit vor 44 Minuten

Obdachlose: Doch keine gemeinsame Unterkunft in Marktbreit?

Früher hießen sie Landstreicher, heute sagt man Obdachlose. Der Zustand, der beschrieben wird, ist der gleiche: Menschen, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen und am Ende auf der Straße leben. Und mit denen möchte man eigentlich nicht allzu viel zu tun haben – so zumindest lässt sich aus der Diskussion im Marktbreiter Rat am Montagabend schließen.