Zweiteilig gestaltete sich die Bürgerversammlung in Etwashausen , denn vor der wirklichen Versammlung diskutierten mehrere Dutzend Bürgerinnen und Bürger mit Oberbürgermeister Stefan Güntner vor Ort gute 80 Minuten. Dabei verwahrte sich der OB gegen falsche Behauptungen, wonach der Investor Wolfgang Rosentritt entscheide, wie er sein Großprojekt realisieren wolle. "Diese Behauptung ist absoluter Unsinn, der Stadtrat legt mit dem Bebauungsplan die Rahmenbedingungen fest", sagte Güntner dieser Redaktion und der Investor müsse dann sehen, ob er seine Vorstellungen auf dieser Basis verwirklichen könne.

Die Bürger meldeten mehrfach Bedenken gegen das Vorhaben mit einer großen Dimension. Wolfgang Rosentritt hatte anfangs Einkaufsmärkte auf dem Areal des ehemaligen Bahnhofs zur Nordtangente hin vor, doch wegen der hohen Kosten für eine Kreisverkehrsanbindung war er davon abgerückt. Im Juli vergangenen Jahres hatte der Stadtrat mehrheitlich Ro sentritts aktueller Planung mit der Schaffung von viel Wohnraum den Weg geebnet mit der Grundsatzentscheidung zur Aufstellung eines Bebauungsplans.

Im Gespräch mit dieser Redaktion skizzierte der Investor das Grundgerüst mit fünf Gebäuden zur Nordtangente hin, was den Vorteil habe, dass diese Gebäudezeile den Verkehrslärm von der Tangente für die dahinter vorgesehenen vier Gebäude abmildert. Entgegen der vor geraumer Zeit anvisierten fünf Stockwerke hat Wolfgang Rosentritt in seiner aktuellen Planung etwas abgespeckt mit vier Stockwerken in der einen Reihe, drei Stockwerken in den anderen Häusern plus jeweils Sattelgeschossen. Insgesamt wird das Projekt rund 200 Wohneinheiten bringen, die als Eigentumswohnungen auf den Markt kommen sollen. Dafür läuft ein Bebauungsplanverfahren mit dem blumigen Namen "Neue Gartenstadt Etwashausen".

Im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort versicherte der OB, dass im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens alle Belange wie Lärmschutz, Verkehrsanbindung oder Erschließung genau geprüft würden und auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgen wird. "Für die Zufahrt gibt es erste Ideen", ließ Stefan Güntner wissen und diese Ideen würden jetzt durch Ingenieurbüros geprüft. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es laut OB schwierig, Aussagen zu treffen, da die Planung noch einiges an Zeit in Anspruch nehme und noch Fachgutachten ausstehen würden. Wenn der erste Entwurf des Bebauungsplans vorliegt, können die Bürger im Rahmen der Bürgerbeteiligung und der öffentlichen Auslegung Einwände auch schriftlich geltend machen.

Ein wichtiger Faktor ist für Wolfgang Rosentritt die Frage, ob er einen Kreisverkehr an der Nordtangente mitfinanzieren muss.

Da die Entwurfsplanung noch Zeit erfordert und auch zweimal eine öffentliche Auslegung des Bebauungsplans notwendig ist, dürften noch einige Monate ins Land gehen, ehe die Stadt einen Aufstellungsbeschluss fassen könnte. Wolfgang Rosentritt nutzt schon jetzt die Zeit, um mit den Anliegerinnen und Anliegern zu reden und er geht auf einzelne Nachbarn zu, um Vorbehalte abzubauen und ihnen sein Projekt näher zu bringen.