Der Kitzinger Stadtrat befasst sich in seiner Sitzung am Donnerstag, 24. September, ab 18 Uhr in der Alten Synagoge mit folgenden Themen:

Ein Konzept für die Kitzinger Innenstadt, das den Verkehr ebenso regelt wie neue Aufenthaltsflächen, das die Interessen von Einzelhandel und Gastronomie ebenso berücksichtigt wie die der Kunden, Touristen und Anwohner, steht schon lange auf der Wunschliste des Stadtrats. Nun stellt OB Stefan Güntner seine Vorstellungen von einem künftigen Fahrplan vor.