Der deutschlandweite Lockdown und die damit verbundenen Vorgaben machen es nötig, den Besuchsverkehr im Kitzinger Landratsamt einzuschränken und zu kanalisieren. Das Amt bleibt grundsätzlich geöffnet, ein Besuch ist aber – wie beim Lockdown im Frühling – nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung mit dem zuständigen Sachbearbeiter möglich, heißt es in einer Pressemitteilung. Termine werden nur für dringende und unaufschiebbare Angelegenheiten vergeben, andere Anliegen sollten verschoben werden.

Die Zulassungsstelle bleibe ohne Termin geöffnet, allerdings werde die Bon-Vergabe über einen Mitarbeiter gesteuert. Wartende könnten neben dem allgemeinen Wartebereich und dem Innenhof auch den zusätzlichen Wartebereich in der Eingangshalle (mit Nummernbildschirm) nutzen, da aktuell wegen der großen Nachfrage mit längeren Wartezeiten zu rechnen sei. Kontaktdaten der Landratsamt-Mitarbeitern finden sich auf der Internetseite des Amt unter www.kitzingen.de

Der Wertstoffhof Kitzingen, das Kompostwerk Klosterforst sowie die Bauschuttdeponie in Iphofen bleibt zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar. Die Bauschuttdeponie in Effeldorf ist noch am 19. Dezember geöffnet und geht dann in die Winterpause bis voraussichtlich 8. Januar.