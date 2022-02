Da Fahrzeuge über Wochen die Parkplätze am Friedhof in Mainbernheim blockieren, hat der Stadtrat nun eine Parkregelung getroffen. Die Parkplätze sollen Friedhofsbesuchern und Gästen einer Beerdigung zur Verfügung stehen.

Künftig wird es deshalb eine Parkbeschränkung geben. Von Montag bis Freitag darf in der Zeit von 8 bis 18 Uhr nur zwei Stunden lang geparkt werden. Das gilt sowohl für die Parkplätze an der Kitzinger Straße als auch für die an der Bergstraße.

Mit dem Friedhof zu tun hatte auch ein weiterer Punkt. Bei der Suche nach einem geeigneten Standort für den Schulranzen des "Gedenkorts Deportation" habe Ludmilla Eisenbraun vorgeschlagen, das Gepäckstück unter den Friedhofsarkaden neben den Gedenktafeln für die Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege aufzustellen und mit einer eigenen Gedenktafel zu versehen, informierte Bürgermeister Peter Kraus in der jüngsten Stadtratssitzung.

Auch Prichsenstadt habe sich kürzlich dafür entschieden, das Gepäckstück im örtlichen Friedhof aufzustellen. Das wird nun auch die Stadt Mainbernheim so machen, denn das Gremium hält den Vorschlag von Ludmilla Eisenbraun für eine sehr gute Idee.