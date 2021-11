Die aktuelle Corona-Entwicklung mit immer weiter steigenden Inzidenz-Zahlen zwingt die Verwaltung Volkachs zu entsprechenden Maßnahmen, für die um Verständnis gebeten wird. So wurde beschlossen, dass das Volkacher Rathaus ab Mittwoch, 24. November, nur mit Terminvereinbarung für den Publikumsverkehr geöffnet ist. So werden Wartezeiten vermieden und Abstände gewährleistet, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Die Touristinformation kann weiterhin ohne Termin aufgesucht werden; zur besseren Besucherlenkung wird im Foyer wieder ein sogenanntes „Welcome-Desk“ eingesetzt. Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein erinnert auch an die geltenden Corona-Regeln wie 3G, Maskenpflicht und Abstand im Rathaus Volkach.

Jederzeit erreichbar ist auch das digitale Bürgerbüro auf www.stadt-volkach.de, in dem Online-Anwendungen aus vielen Bereichen der Verwaltung bereitgestellt werden.

Die Bürgerinnen und Bürger können sich per E-Mail an: stadt@volkach.de oder unter Tel.: (09381) 40110 an die Fachämter oder an das Bürgerbüro der Stadt Volkach wenden.