Kindergarten, Friedhof und Kirchweih – die Themen in der Obernbreiter Ratssitzung am Mittwochabend hatten alle ihre Tücken und konnten am Ende auch nicht zur Zufriedenheit aller abgehandelt werden. Die Kirchweih bleibt in diesem Jahr nur Rumpf, zum Kindergarten gibt es kommenden Mittwoch eine Sondersitzung und die Inschriftentafeln auf der Friedwiese gefallen auch nicht jedem.

"Ich bin nicht bereit, an den Vorschriften vorbei etwas zu organisieren." Die Aussage von Bürgermeisterin Susanne Knof zur Kirchweih war eindeutig. Denn, so Knof, es sei, anders als von vielen Medien suggeriert, durchaus nicht so, dass alles bei einer Kirchweih möglich ist. Da gebe es immer noch Einschränkungen. Auf Antrag von Matthias Weidinger kam das Thema abermals auf die Tagesordnung. Das Problem: Tritt die Gemeinde nicht als Veranstalter auf, dann gibt es auch keine Versicherung. Er habe ein kleines Karussell organisiert und drumherum könnte dann doch etwas entstehen.

Am Ende wollte keiner die Verantwortung übernehmen

Bislang, so Knof, sei das Rathaus an die Gastronomie für ein Kirchweihessen herangetreten und die Kirche noch nicht sicher, ob sie Kaffee und Kuchen anbieten wolle. Alles darüber hinaus müsse über einen Markt laufen, mit Marktmeister, entsprechenden Anbietern und aktuell einem Hygienekonzept. Das sei in der vom Gemeinderat 2004 verabschiedeten Verordnung festgeschrieben. Weder der Gewerbeverein, noch das Möbelhaus wollten aber an diesem Sonntag etwas unternehmen. Auch wenn es einiges an Gemurre unter den Räten gab, am Ende wollte keiner die Verantwortung, etwa als Marktmeister, übernehmen. Jetzt konzentriert sich die Gemeinde auf den Nikolausmarkt, hier sind erste Gespräche geführt und auch genügend Zeit für die ordentliche Organisation.

Einen Schritt weiter ist die Gemeinde bei der geplanten Sanierung und Erweiterung des Kindergartens. Der Bauantrag für die "Raummodule", also die Container, in denen die Krippen- und die beiden Kindergartengruppen auf der Pröschelswiese untergebracht werden, wurde einstimmig verabschiedet. Ob es angesichts des gerade veröffentlichen Gesetzes zur Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder weiteren Handlungsbedarf für den Kindergarten gibt, wird in einer Sondersitzung des Rats am 27. Oktober diskutiert.

Einen Quadratmeter groß ist die Fläche für ein Grab auf der Friedwiese im Friedhof, in dem bis zu vier Urnen bestattet werden können. Die bodengleichen Tafeln mit Hinweisen auf die dort Beerdigten sind mit einer Seitenlänge von 25 Zentimetern so klein, dass bei maximaler Belegung die Schrift nicht mehr zu lesen ist. Im Vorgriff auf eine neue Friedhofssatzung einigten sich die Räte nach längerer Diskussion auf weiterhin bodengleiche Platten mit einer Seitenlänge oder einem Durchmesser von maximal 40 Zentimetern, ein Entwurf ist vorzulegen.