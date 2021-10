Sommerach vor 1 Stunde

Nun hat Sommerach auch einen Weltmeister

"Wir sind sehr, sehr stolz auf Dich", sagte Sommerachs Bürgermeisterin Elisabeth Drescher im Rahmen einer kleinen Feier im Rathaus, die man für den 23-Jährigen Ortsbewohner Marco Endres organisiert hatte. Endres hatte kürzlich mit der deutschen U- 23 Kegelnationalmannschaft im slowenischen Kranj den Weltmeistertitel geholt. Das war erstmals in der Geschichte der Winzergemeinde, dass ein Bürger eine Goldmedaille bei einer Weltmeisterschaft gewann. "Das ist natürlich etwas ganz Besonderes", freute sich Drescher mit dem Spitzensportler, der in der Zweiten Bundesliga für Gut Holz Zeil startet und unter anderem auch Bayerischer Meister ist. Die sportliche Laufbahn von Marco Endres begann bereits mit zehn Jahren. Inspiriert von seinem Vater Ralf begeisterte er sich schon frühzeitig für den Kegelsport. Seit 2013 gehört Marco dem Bayern- Auswahl- und seit 2019 dem Nationalmannschaftskader der entsprechenden Altersgruppe an. Eine ganz tolle Leistung, wie Gemeindechefin Elisabeth Drescher befand. Für den 23-jährigen Sommeracher war die erste WM-Teilnahme ein bislang unvergessliches Erlebnis - und nicht nur deshalb etwas ganz Besonderes. Zwei bis dreimal pro Woche trainiert er mit seinem Mannschaftskameraden, den Akteuren des Zweitbundesligisten Gut Holz Zeil. Dass selbst ein Weltmeister noch Ziele beziehungsweise Träume hat, verriet der 23-jährige spontan: Natürlich möchte er den Sprung in die Erste Bundesliga schaffen und hier "nationale Erfolge" erringen.