Und jetzt doch: Die Firma Beuerlein darf ein abgegrabenes Grundstück auf der Struth in Marktbreit mit Material der Klasse Z1.1 verfüllen. Noch im Mai hatten die Räte einen entsprechenden Antrag mit knapper Mehrheit abgelehnt. Die weiteren Diskussionen erfolgten in nichtöffentlicher Sitzung und am Montagabend ohne Informationen die Kehrtwende: Bei fünf Gegenstimmen jetzt doch die Genehmigung.

Es war im Oktober 2018, als das Thema erstmals im Marktbreiter Stadtrat aufschlug. Damals ging es um die Genehmigung für die Firma Beuerlein, ein rund 400 Meter langes Stück Marktbreiter Feldweg für das Ausbaggern eines Grundstücks nutzen zu dürfen. Den Boden brauchte die Firma wiederum, um in Marktsteft eine Ausbeutungsfläche auffüllen zu können.

Räte lehnten Verfüllung mit Material der Klasse Z 1.1. ab

Damals grub die Firma Beuerlein Sand und Kies auf dem Gelände des künftigen Gewerbegebiets Marktsteft entlang der Staatsstraße aus. Nach Abschluss der Arbeiten sollte der Bereich natürlich wieder aufgefüllt werden – und das so, dass darauf gebaut werden kann. Den entsprechenden Boden fand man eben in Marktbreit, also in der Nachbarschaft, was für kurze Wege sorgte. Natürlich sollte auch das Marktbreiter Grundstück wieder aufgefüllt werden, doch das nicht so schnell, sondern wenn sich geeignetes Material fand.

Im Mai dann also Beuerleins Antrag auf Wiederverfüllung in Marktbreit, allerdings nicht, wie ursprünglich vorgesehen mit unbelastetem Material der Klasse Z 0, sondern mit leicht belastetem Material der Klasse Z 1.1. Das lehnten die Räte mehrheitlich ab, weil das Material nicht der Klasse der Abbaugenehmigung entsprach.

Grund für Zustimmung wurde nicht mitgeteilt

Warum einige Stadträte nun wieder einen Schwenk machten und am Ende doch dem Antrag Beuerleins zustimmten, das wurde am Montagabend nicht klar, blieb hinter den verschlossenen Türen der nichtöffentlichen Sitzung verborgen.

Wie geht es weiter mit den Luftreinigungsgeräten in der Grundschule? Bei den Wahlen zum neuen Elternbeirat der Schule war auch Bürgermeister Harald Kopp dabei, er ist Vorsitzender des Grundschulverbands, der noch vor einigen Wochen die Anschaffung von Luftfiltern abgelehnt hatte. Auch wenn der Marktbreiter Stadtrat eigentlich nicht das entsprechende Gremium ist, gab Kopp bekannt, dass der Grundschulverband noch in diesem Quartal tagen werde und das Thema auf die Tagesordnung kommt.

Gastfamilien für Delegation aus Prades gesucht

Kopp zeigte sich zuversichtlich, dass die Veränderungssperre im Bebauungsplan Mühlsteige noch in diesem Jahr aufgehoben werden kann und auch Bürgerversammlungen abgehalten werden.

Noch sucht die Stadt Gastfamilien für eine Delegation aus der Partnerstadt Prades, die vom 3. bis 5. Dezember anlässlich des 35-jährigen Partnerschaftsjubiläums in Marktbreit weilen, Interessenten mögen sich bei der Verwaltung melden.

Stolz ist Kulturreferentin Christiane Berneth auf die Stadtbücherei, die im landesweiten Ranking von Büchereien in Gemeinden bis 5000 Einwohner den 16. Platz belegt.