Kitzingen vor 49 Minuten

Nummernschild gestohlen

Am Dienstag in der Zeit von 5.15 und 13.30 Uhr entwendete eine unbekannte Person von einem grauen Mercedes das hintere, amtliche Kennzeichen. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Marktbreiter Straße, heißt es im Polizeibericht.