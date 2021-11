Stadtschwarzach vor 1 Stunde

Novemberhimmel-Lichtblicke

"Lass denen, die Angst haben, die einsam sind ein Licht aufgehen, das ihnen den Weg zeigt" so in einem Gebet beim ökumenischen November-Seniorengottesdienst in der Pfarrkirche "Heilig Kreuz" in Stadtschwarzach, zu dem die Gruppe "Generation Plus" eingeladen hatte. Und so gaben Pfarrerin Mareike Rathje und Diakon Lorenz Kleinschnitz den Gottesdienstbesuchern Impulse und Anregungen zum fühlbar besonders grauen Novemberhimmel 2021 um Lichtblicke zu finden und selbst Lichtblick für andere zu werden. Denn selbst ein Gottesdienstbesuch inmitten steigender Inzidenzwerte scheint wieder zu einer Herausforderung zu werden. In ihrer Mut-machenden Predigt ging die Seelsorgerin der evangelischen Geschwistergemeinde von Schwarzach am Main auf die Nöte und Bedürfnisse der Menschen in diesen Tagen ein. "Sei mutig und stark, fürchte dich also nicht und hab keine Angst; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du unterwegs bist." Licht und Zuversicht und die Zeit nach der Tristesse kamen auch in den Liedern zum Ausdruck, die von Helmut Dülch an der Orgel begleitet wurden. "Doch wir konnten ihm vertrauen, steht’s auf seine Hilfe bauen" nach der Melodie "Weißt du wie viel Sternlein stehen", wurde so nicht bloße Erinnerung an die Kinderzeit, sondern das Wissen darum auch heute wohltuend. Als "give away" gab es den Novemberhimmel zum selbst gestalten und einen Lichtblick "to go".