Am Mittwochvormittag fuhr ein 78-Jähriger mit seinem Auto im Marshall-Heights-Ring in Kitzingen rückwärts. Aus Unachtsamkeit stieß er dabei gegen ein hinter ihm parkendes Notarztfahrzeug, wie es im Polizeibericht heißt. Der BRK-BMW wurde an der rechten vorderen Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 1400 Euro.