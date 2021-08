Rüdenhausen vor 1 Stunde

Nostalgischer Abend zur Kirchweih

Im Gasthof Lehner Rüdenhausen findet am 30. August, am Kirchweih-Montag, ab 19 Uhr ein Nostalgischer Abend statt. Am Beginn steht ein kleiner Beitrag "Der Ort im Wandel der Zeit", heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Anschließend werden alte und neue Fotos von der Kirchweih zu sehen sein. Im zweiten Teil folgen weitere ältere Fotos sowie ein Kirchweihfilm aus den 90er Jahren. Auf Grund der Corona-Pandemie müssen auch in diesem Jahr alle traditionellen Kirchweihveranstaltungen auf den Rüdenhäuser Straßen und im Schloßpark ausfallen. Deshalb wird die Kirchweih heuer auf eine etwas andere Art gefeiert, auch damit diese schöne Tradition nicht verloren geht. Die geltenden Corona-Regeln sind zu beachten. Es wird um Anmeldung gebeten unter Tel.: (09383) 903099, da nur eine beschränkte Anzahl von Gästen zugelassen ist.