Otto Rauch, Weinbauer aus Nordheim, verstarb im Alter von 83 Jahren. Bis zuletzt war der "Winzer mit Leib und Seele" in den Weinbergen aktiv und freute sich noch vor wenigen Tagen: "Das wird ein toller Jahrgang."

Geboren wurde Otto Rauch in Nordheim, als Sohn der Winzereheleute Hermann und Rita Rauch. Das Nordheimer Winzeroriginal erweiterte seinen Wissenshorizont in punkto "Weinbau" nach dem Besuch der Volksschule an der Weinbau-Fachschule in Veitshöchheim. Nach dem frühen Tod seiner Eltern war es Ehefrau Paula, die er 1963 heiratete, und die ihn beim Aufbau eines neuen Betriebes tatkräftig unterstützte.

Besonders stolz war Rauch darauf, dass sein Weingut mit zu den ersten Betrieben in Franken zählte, das ein Hofschoppenfest organisierte. Über Jahrzehnte hinweg gehörte das Fest mit zu den Zugpferden, die der Fränkische Veranstaltungskalender zu bieten hatte. In seiner Heimatgemeinde engagierte sich Rauch vor allem beim Karnevalsverein "Weingenießerclub Nordheim", wo er viele Jahre in Vorstand und Elferrat tätig war. Mitglied war er auch beim Cäcilienverein.

Um den Verstorbenen trauern Ehefrau Paula sowie die Kinder Gaby, Norbert, Armin und Stephen mit Familien. Otto Rauch wird am Freitag, 29. Oktober, im Anschluss an die um 14.30 Uhr beginnende Trauerfeier auf dem Friedhof in Nordheim beigesetzt.