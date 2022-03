Nordheim vor 37 Minuten

Nordheim: Der Kindergarten ist der dickste Brocken im Haushalt

4,2 Millionen Euro sind im Vermögenshaushalt der Gemeinde Nordheim in diesem Jahr veranschlagt. Um die enorme Investitionssumme zu stemmen, ist eine Kreditaufnahme in Höhe von zwei Millionen Euro erforderlich. In ihrer Sitzung am Dienstag im Rathaus verabschiedeten die Ratsmitglieder einstimmig die Haushaltssatzung mit einem Gesamtvolumen von sieben Millionen Euro. Das ist die höchste Haushaltssumme der letzten zehn Jahre.