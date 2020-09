Norbert Bergmann bleibt Vorsitzender beim TSV Rüdenhausen

Erfolgreich in fast allen Belangen hat der TSV Rüdenhausen das Jahr 2019 bewältigt. Das Vereinsleben ist dank vieler ehrenamtlicher Helfer aktiv und Erneuerungen an und in der TSV-Halle wurden erledigt. Auch heuer wollte man das Programm der Verbesserungen weiterführen. Doch wegen der Corona-Pandemie wurden einige Maßnahmen zurückgestellt. Nur bei den Helfereinsätzen für den Wirtschaftsbetrieb, vor allem an der Kirchweih, gab es einen leichten Engpass.

Der Kauf einer Edelstahltheke für den Barbetrieb wurde ganz aus dem Programm genommen. "Derzeit besteht kein Handlungsbedarf", so Vorsitzender Norbert Bergmann in seinem Rechenschaftsbericht, nachdem wegen Corona keine größeren Veranstaltungen anstehen. Alle Veranstaltungen in 2019 waren gut organisiert und auch wirtschaftlich ein Erfolg.

Theateraufführungen ersatzlos gestrichen

Lediglich die Theatergruppe musste ihre Vorführungen im November 2019 aus gesundheitlichen Gründen von Mitgliedern auf März verschieben. Dann kam Corona, sodass alle Aufführungen ersatzlos gestrichen werden mussten, schilderte Karin Lauerbach aus der Theatergruppe die Situation. Alle Übungsleiter im Sportbetrieb hätten einen tollen Job gemacht, lobte Bergmann die sportlichen Leiter. Ob Schützen, Tischtennisspieler, dazu die Platz- und Hallenwarte und schließlich alle ehrenamtlichen Helfer seien große Stützen im Verein.

Verein hat 303 Mitglieder

303 Mitglieder zählt der TSV Rüdenhausen, davon 122 weibliche, von denen das jüngste zwei und das älteste 87 Jahre zählt. Die Nachwuchsarbeit der Abteilungen trägt Früchte. Tischtennis kann zwei Jugendliche verzeichnen, beim Kinderturnen und der Schützenabteilung sind jeweils acht Jugendliche dem Verein beigetreten.

Finanziell steht der TSV auf gesunden Beinen und bisher kann auch Corona dem Verein nichts anhaben, so Petra Zeidler, die Verantwortliche für die Finanzen. Ihrer fürsorglichen Arbeit erteilte die Versammlung einstimmige Entlastung.

Die letzten zwei Jahre als Vorsitzender

Die Neuwahlen brachten kaum Überraschungen. Norbert Bergmann ist weiterhin für zwei Jahre als Vorsitzender gewählt. Seiner Meinung nach aber zum letzten Mal. Als Stellvertreter ist weiterhin Rainer Held gewählt. Petra Zeidler ist nach wie vor für die Finanzen verantwortlich, Anne Winter steht ihr als zweite Kraft zur Seite. Walter Weickert ist Schriftführer, Karin Lauerbach Stellvertreterin. Die vier Beisitzer sind Anja Dietrich, Susanne Paul, Daniela Ihrig und Gernot Maier. Weiterhin im Amt der Kassenprüfer sind Karl-Heinz Rebitzer und Michael Dürr.