Nominierung bei der FDP

Die Freien Demokraten küren bei ihrer Stimmkreisversammlung am Mittwoch, 21. September, im Hotel Bayerischer Hof in Kitzingen ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl sowie zur Wahl der Delegierten für die Wahlkreisversammlung. Beginn ist um 19 Uhr. Dies teilt Kreisvorsitzender Hans Müller in einem Presseschreiben mit.