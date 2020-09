Zwei Nötigungen im Straßenverkehr beschäftigten die Polizei am Freitag. In Kitzingen fuhr gegen 11 Uhr ein 43-Jähriger mit seinem Ford den Steigweg entlang. In dieser Straße ist seit kurzem die zulässige Geschwindigkeit auf 30 beschränkt. Der Fahrer eines orangen BMW wusste dies offenbar nicht. Er fuhr dem Ford erst dicht auf, überholte ihn anschließend und bremste ihn bis zum Stillstand aus. Die Identität des BMW-Fahrers muss nun im Rahmen der Sachbearbeitung ermittelt werden. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr.

Zu einer weiteren Nötigung im Straßenverkehr kam es am Freitag gegen 10.20 Uhr auf der Staatsstraße 2271 zwischen Ochsenfurt und Marktbreit. Dort gerieten ein 57-jähriger Laster-Fahrer und ein 53-jähriger Audi-Fahrer in Streit. Der Autofahrer gab an, dass der Lkw ihn durch zu dichtes Auffahren, Lichthupe und Schallzeichen genötigt habe. Der Lasterfahrer seinerseits sagte aus, der Kontrahent hätte ihn durch Abbremsen genötigt.