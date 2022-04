Einer von vielen Programmpunkten der aktuellen Kreisackerveranstaltungsreihe ist am Donnerstag, 5. Mai, die Wasserwerksbesichtigung in Sulzfeld unter dem Motto „Wo kommt unser Trinkwasser her?“

Der rund zweistündige Rundgang umfasst die Besichtigung des Horizontalfilterbrunnens und des Wasserwerks, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts Kitzingen. Dr. Hermann Löhner wird die Themen Gewinnung, Grundwasserschutz, sinnvoller Umgang mit Trinkwasser, Qualität und Trinkverhalten anschaulich und erklären. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Wasserwerk Sulzfeld, Am Maustal 4.

Anmeldung: conny.zubert@kitzingen.de, Tel.: (09321) 9281109.