Obernbreit vor 16 Minuten

Nistkästen für Vogelfreunde

Die Gruppen "Vogelfreunde" und "Rehkitze" der Naturschutzjugend (NAJU) der Kitzinger Kreisgruppe des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) treffen sich regelmäßig auf einem in Obernbreit netterweise kostengünstig bereitgestellten Hanggrundstück. Für einen anschaulichen Naturschutz-Unterricht noch gefehlt haben dort allerdings Nisthilfen für die gefiederten Freunde. Deshalb übergab Klaus Sanzenbacher, LBV-Kreisvorsitzender Kitzingen, kürzlich drei Nistkästen für Meisen und Nischenbrüter, wie z. B. das Rotkehlchen, an die Betreuerin und LBV-Jugendbeauftragte, Martina Sagstetter. Die Kindergruppen können künftig Einzug und Bruterfolg der verschiedenen Piepmätze hautnah miterleben und ihr Praxiswissen dann hoffentlich als Multiplikatoren auch an Eltern und FreundInnen weitergeben. Die Befestigung der Nistkästen war auf jeden Fall schon einmal ein Riesen-Event für die teilnehmenden Kinder. Allein die Suche nach dem optimalen Standort machte allen großen Spaß.