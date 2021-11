Die Katholische junge Gemeinde (KjG) Kitzingen veranstaltet wieder eine Nikolausaktion am Abend des 6. Dezember. Wer einen Besuch des Heiligen und seines Knechts Ruprecht wünscht, sollte am Montag, 22. November, zwischen 18 und 20 Uhr unter Tel.: (0176) 891368563 anrufen, oder bis 25. November eine E-Mail an: kjg.nikolaus@gmx.de mit Angabe von Namen, Adresse und einer Wunsch-Uhrzeit senden.

Die Geschenke werden am Samstag, 4. Dezember, von 10 bis 12 Uhr im Dekanatszentrum in der Schrannenstraße entgegengenommen. Der Nikolaus kostet zehn Euro Grundgebühr, plus drei Euro pro Kind. Mit dem Projekt möchte die KJG die Arbeit von Schwester Christl Link unterstützen, die sich um hilfsbedürftige Kinder in Kolumbien kümmert, wie es im Schreiben KjG heißt.