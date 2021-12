An einen Besuch des Nikolaus erinnern wir uns alle. Gerade in der Kindheit war es schön, wenn der Nikolaus am 6. Dezember kam und uns eine kleine Freude bereitet. So mancher Schoko-Nikolaus versüßte so das Leben vieler Kinder.

Menschen, die unser Leben im Alltag immer wieder versüßen, gibt es viele in unserer Gesellschaft. Als Dank für ihren Einsatz, als "kleiner Nikolaus" in unserer Gesellschaft, brachten unser Seelsorgeteam verschiedenen Menschen in unserem Pastoralen Raum einen Schoko-Nikolaus. In diesem Jahr wurden solch ein Gruß unter anderem über die Sozialstation St. Hedwig Kitzingen an Menschen, welche Angehörige zu Hause pflegen, verteilt. Des Weiteren wurden Pflegerinnen und Pfleger in den Altenheimen, das Personal der Klinik Kitzinger Land, das Personal in den Kindergärten und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit mit einem Schoko-Nikolaus überrascht.

Ihnen allen und den vielen weiteren "kleinen Nikoläusen" in unserer Gesellschaft ein herzliches Vergelt's Gott für ihren Dienst. Sie tragen durch ihren Dienst dazu bei, ein "kleiner Nikolaus" für andere zu sein.

Von: Josef Gerspitzer (Pfarrgemeinderat Kitzingen und Pastoraler Mitarbeiter Volkach , Pastoraler Raum Kitzingen und Pastoraler Raum St. Benedikt - Schwarzach )