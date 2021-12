Volkach vor 1 Stunde

Nikolaus besuchte die Mädchenrealschule Volkach

Am Nikolaustag verteilten Knecht Ruprecht und Nikolaus mit ihren fleißigen Engelchen an jede Schülerin und Lehrkraft Mandarinen und kleine Schokonikoläuse. Gleichzeitig händigten zwei Schülerinnen, die die Nikolaus- und Weihnachtspostaktion mit den anderen Schulen organisiert hatten, weitere, bestellte Schokoladennikoläuse und Briefe an die Empfängerinnen aus. Dieses Jahr konnte man nicht nur innerhalb der Mädchenrealschule Volkach kleine Aufmerksamkeiten verschicken, sondern die Schülerinnen konnten auch an Freunde und Verwandte an den umliegenden Schulen – Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach, Gymnasium Gaibach mit Realschule, Gymnasium Gerolzhofen, Humboldtgymnasium Schweinfurt und die Mittelschule Volkach – überraschen.